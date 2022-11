Dove si vedrà Napoli-Eintracht Francoforte?

Il Napoli proseguirà il suo cammino in UEFA Champions League affrontando agli ottavi di finale l’Eintracht Francoforte. Il sorteggio per i partenopei è stato favorevole, le possibili avversarie dei campani erano: Paris Saint-Germain, Club Brugge, Eintracht Francoforte, Lipsia e Borussia Dortmund. Fortunatamente è stata scampata l’insidia PSG ed il Napoli volerà in Germania, direzione Francoforte.

Tutti gli ottavi inizieranno a Febbraio ed ora la domanda sorge spontanea, dove sarà possibile vedere le partite di Champions? Le prime novità arrivano per la gara di ritorno, quella del 15 Marzo allo stadio Diego Armando Maradona che verrà trasmessa da Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League per tre stagioni a partire dal 2021/2022. La prima partita degli ottavi che trasmetterà Prime è Borussia Dortmund – Chelsea che andrà in onda Mercoledì 15 Febbraio. Il 22 Febbraio andrà in onda Inter – Porto. L’8 Marzo sarà in chiaro Tottenham – Milan ed infine la settimana seguente sarà trasmessa Napoli – Eintracht Francoforte.

Tutti gli scontri saranno trasmessi alle ore 21.00 e seguiti con la telecronaca di Sandro Piccinini e con il commento di Massimo Ambrosini. I clienti Prime potranno seguire le partite elencate su diversi dispositivi come Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.

Ora non ci resta che guardare le partite comodamente da casa e sperare che le italiane superino questo turno. Il sorteggio è stato clemente per le squadre di Serie A e la voglia di ritornare ad essere importanti nell’Europa che conta è tanta. Riuscirà il Napoli a raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League agguantando così un traguardo storico?