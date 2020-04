DPCM 10 aprile, l’elenco delle attività che riapriranno il 14: cartolerie, librerie, ma non solo

Nella conferenza stampa di ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato il prossimo DPCM che entrerà in vigore a partire dal 14 aprile. Per i cittadini italiani il lockdown continuerà fino al 3 maggio, nel frattempo inizieranno a riaprire varie attività lavorative.

Tra gli esercizi commerciali che torneranno in attività dopo Pasqua ci sono librerie, cartolerie, ma anche abbigliamento per bambini e neonati, negozi di saponi, detersivi, lavanderie e articoli di profumeria. In riapertura anche esercizi non specializzati di computer, elettronica ed elettrodomestici. Il DPCM prevede inoltre una serie di misure atte a prevenire la diffusione del contagio negli ambienti di lavoro. Sarà necessario, mantenere la distanza, limitare l’accesso agli uffici ed ampliare le fasce orarie. Nei luoghi chiusi obbligo di utilizzare mascherine e di igienizzare i locali. Ecco l’elenco completo delle attività che riapriranno:

Allegato 1

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3