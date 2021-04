Draghi sulla riapertura: “Nessuna data precisa, dipenderà dai contagi”

Dopo le numerose teorie riguardante una fantomatica data di riapertura delle regioni in zona rossa, Mario Draghi ha ufficialmente chiarito ogni dubbio. Il premier ha ammesso di non avere nessuna risposta precisa al momento. Questo perché la decisione non dipende, propriamente parlando, da lui ma dalla curva dei contagi.

PROTEGGERE CATEGORIE A RISCHIO – Ecco cosa dichiara in merito: «Oggi ho visto Salvini, ma anche Bersani e i rappresentati delle Regioni. Tutti chiedono le aperture perché la miglior forma di sostegno per l’economia non sono i ristori, ma sono le riaperture. Sulle manifestazioni che ci sono state, bisogna condannare la violenza, ma io capisco la frustrazione. Io nelle prossime settimane voglio vedere le riaperture in sicurezza, a cominciare dalle scuole. L’obiettivo sarebbe quello di dare ai ragazzi almeno un mese di scuola insieme».

Draghi continua affermando che le chiavi per un’eventuale riapertura sono due, contagi e vaccinazioni. «Quanto più celermente procedono le vaccinazioni, tanto più si potrà riaprire: e parlo di categorie a rischio, non conta avere il 30% della popolazione totale vaccinata, ma il 100% delle categorie a rischio protette e magari un po’ meno degli altri. Ora non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni. E poi dipende dall’andamento dei contagi e come dicevo dalle vaccinazioni. Sul turismo il ministro Garavaglia, speriamo ma la cosa più importante è preparare la riapertura».

L’IMPORTANZA DEL PIANO VACCINALE – Sulla questione del vaccino interviene anche Franco Locatelli, sottolineando l’essenzialità del piano vaccinale.

«Dobbiamo concentrarci su questa classe di età e la disponibilità di vaccini che abbiamo ad aprile ci permette di vaccinare tutti gli over 80 e la maggior parte degli over 70 in tutte le Regioni: è tempo di prendere decisioni perché questo è fondamentale anche per le riaperture. Se noi proteggiamo i più fragili è chiaro che si può riaprire».