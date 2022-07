Dragowski, la Fiorentina tratta con l’Espanyol

Dragowski è in uscita dalla Fiorentina e ha un accordo con l’Espanyol. La trattativa tra le due società continua ad oltranza

Sono 8 i milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per cedere il portiere polacco. Gli spagnoli dell’Espanyol sono arrivati ad offrire circa 3 milioni di euro, cifra che non soddisferebbe i toscani.

L’accordo con il giocatore ci sarebbe, ma mancherebbe quello con il club che ora starebbe pensando ad un possibile scambio. La Fiorentina starebbe valutando le contropartite, ma per il momento si parla unicamente di un’ipotesi.

Chi potrebbe arrivare in viola?

Impossibile capire chi possa essere uno dei papabili per i viola, ma considerando l’attuale rosa si può andare ad esclusione. L’addio di Torreira è tappato con l’arrivo di Rolando Mandragora, anche se viste le ambizioni dei toscani potrebbe anche arrivare qualcun’altro. Bare e Darder potrebbero essere i papabili, ma improbabile che gli spagnoli si mettano a cedere due pedine così importanti, considerando la penuria attuale in quel ruolo im squadra.

Più probabile dunque si cerchi un sostituto per Alvaro Odriozola. Gil e Vidal sembrano i due profili più papabili, con il primo molto più giovane rispetto al secondo. Alla Fiorentina servirebbe anche un’ala destra di ruolo, anche solo per far rifiatare Ikone. In tal senso, però, improbabile si possa fare qualcosa per Raul De Tomas. La viola dovrebbe aggiungere soldi, troppi soldi, considerando che lo spagnolo è valutato circa 25 milioni di euro. Idea dunque da scartare a priori, salvo colpi di scena clamorosi. L’idea più probabile è quella di un terzino, sempre se la Fiorentina accetti delle contropartite. Attenzione a Pedrosa, che sembra essere interessante.