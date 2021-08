Dramma all’Atletico Fiuggi, Marco Tampwo colto da infarto fulminante: è deceduto a soli 19 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Marco Tampwo, calciatore militante in Serie D nell’Atletico Terme Fiuggi e nato a Roma da una famiglia del Congo. L’attaccante è stato colpito da un malore improvviso durante la giornata di ferragosto ed è deceduto all’età di 19 anni

“Il presidente Davide Ciaccia e tutto il club piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso prematuramente a soli 19 anni. Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco“, scrive il suo attuale club.

Triste messaggio anche da parte della Pianese, sua ex squadra: “Nel nome del presidente Maurizio Sani, della dirigenza, dello staff, dei calciatori e dei collaboratori piangono la prematura e tragica scomparsa del calciatore Marco Tampwo, venuto a mancare a soli 19 anni“.

“Marco aveva disputato due stagioni con la Pianese debuttando in serie D, per poi trasferirsi e avvicinarsi a casa nell’Atletico Terme Fiuggi. Non ci sono parole davanti a una tragedia del genere. Tutta la U.S. Pianese si stringe fortissima attorno alla famiglia. Riposa in pace Marco!“.

Il calciatore è stato colpito da un infarto fulminante ed inutile è stato il trasporto in ospedale. Per Marco non c’è stato nulla da fare.