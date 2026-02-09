lunedì, Febbraio 9, 2026
Dramma domestico: allarme per esalazioni letali

Di Moreno Zannone
Nel tranquillo centro di Cortandone si è verificato un dramma che ha scosso l’intera comunità. Un uomo di 73 anni è morto all’interno della sua abitazione in circostanze improvvise. La causa è stata ricondotta a una severa intossicazione domestica. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando familiari e vicini sotto shock.

Il primo segnale di pericolo è arrivato quando il nipote ha notato un malessere collettivo. Tutti i presenti accusavano sintomi insoliti e crescenti. Il respiro affannoso e il dolore alla testa hanno fatto scattare l’allarme. Senza esitazioni, è stata richiesta assistenza al 118.

I soccorritori, ascoltando la descrizione dei disturbi, hanno sospettato la presenza di monossido di carbonio. Sono quindi intervenuti con strumenti in grado di individuare il gas. L’operazione è stata rapida e mirata alla sicurezza dell’abitazione. Ogni minuto era cruciale per evitare conseguenze peggiori.

I rilievi hanno rivelato una concentrazione critica di gas tossico negli ambienti. La situazione è stata giudicata estremamente pericolosa per la salute. I familiari sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale. L’accaduto richiama l’attenzione sui rischi delle esalazioni invisibili in casa.

