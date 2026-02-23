Dramma il prov. di Napoli, marito trova la moglie 42enne priva di vita in casa

Una tragedia improvvisa ha scosso Pozzuoli nella mattinata di ieri. Un uomo, dopo essere rientrato nella propria abitazione di via Barletta, nella zona di via Napoli, ha iniziato a bussare ripetutamente alla porta. All’interno si trovava la moglie, ma dal casa non arrivava alcun segnale. Il silenzio prolungato ha fatto subito crescere l’ansia.

Non ottenendo risposta, l’uomo ha deciso di forzare l’ingresso ed entrare in casa. Appena varcata la soglia, si è trovato davanti a una scena drammatica e straziante. La donna era riversa nell’abitazione e appariva subito chiaro che qualcosa di grave fosse accaduto.

Sconvolto e in evidente stato di shock, l’uomo ha immediatamente contattato i soccorsi chiedendo aiuto. La chiamata al 118 è partita pochi istanti dopo il ritrovamento. La situazione è apparsa fin da subito molto critica, spingendo i sanitari a intervenire con la massima urgenza.

L’arrivo dei mezzi di emergenza è stato rapido, ma ogni tentativo si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Un episodio che ha lasciato sgomento il quartiere e riacceso il dolore di una comunità sotto choc.