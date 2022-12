Dramma in Inghilterra, rissa in discoteca: deceduto il calciatore Cody Fisher

Nella sera di ieri, in una discoteca di Birmingham, è stato accoltellato un giovane calciatore semiprofessionista, il giocatore Cody Fisher.

Il calciatore dello Stratford Town FC, squadra della Southern Football League, è stato accoltellato a morte e non c’è stato niente da fare per lui. Il presidente del club è rimasto sconvolto dalla notizia ed ha dichiarato che Fisher non solo era un calciatore di talento ma anche una persona adorabile.

Il giocatore sarebbe deceduto in seguito ad una rissa avvenuta all’interno della discoteca. Di seguito il messaggio della fidanzata: “Non lo meritavi, mi dispiace tanto! Non so come farò senza di te, mi è caduto il mondo addosso“.