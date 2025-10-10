Napoli, l’ex Piotr Zielinski sarebbe ai margini all’Inter: cessione a gennaio o rescissione a fine anno?

Piotr Zielinski sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice con la maglia dell’Inter. Dopo anni da protagonista assoluto a Napoli, dove era diventato un pilastro per mister e compagni, il centrocampista polacco non riesce a trovare la sua dimensione a Milano. Chivu gli concede poco spazio e, quando chiamato in causa, il suo rendimento è apparso lontano dagli standard a cui aveva abituato.

A Napoli, Zielinski era un punto di riferimento tecnico e umano. Con Luciano Spalletti aveva raggiunto la piena maturità calcistica, muovendosi tra le linee e accendendo il gioco con eleganza e visione. All’Inter il suo ruolo è cambiato radicalmente e la libertà di movimento che lo contraddistingueva non c’è più.

Il problema non sembra solo tattico, ma anche mentale. Zielinski appare spento, poco convinto, forse appesantito dalle aspettative che lo circondavano dopo l’addio al Napoli. Il ritmo e l’intensità del gioco nerazzurro non gli permettono di esprimere la sua naturale leggerezza tecnica.

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti: il Leeds United starebbe valutando l’idea di portarlo in Premier League già a gennaio. In alternativa, non si esclude una rescissione del contratto a fine stagione, se la situazione dovesse restare invariata. Un epilogo inatteso per un calciatore di grande classe, che oggi si trova davanti a un bivio decisivo per il prosieguo della sua carriera.