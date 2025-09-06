Dries Mertens, a distanza di anni è ancora avvolto nel mistero il motivo del suo addio. Spalletti: “Nessuno l’ha mandato via”

L’addio di Dries Mertens al Napoli ha rappresentato una delle pagine più amare degli ultimi anni per i tifosi azzurri. Il belga, miglior marcatore della storia del club partenopeo, era diventato un simbolo non solo per i suoi gol ma anche per l’attaccamento alla città, tanto da essere ribattezzato ‘Ciro’ dal popolo napoletano.

Molti hanno pensato che la separazione fosse dovuta a motivi economici, ma la realtà sembra più complessa. Non è mai trapelata una vera rottura, piuttosto delle divergenze sottili, forse legate a visioni differenti tra il giocatore e l’allora allenatore Luciano Spalletti. Un rapporto professionale che, pur mantenendo il rispetto reciproco, potrebbe non aver trovato la perfetta sintonia necessaria a proseguire insieme.

Spalletti stesso, a distanza di tempo, ha voluto chiarire la sua posizione: “Mertens? Nessuno l’ha mandato via. Non sono stato io, né la società. La verità è che il club gli ha fatto un’offerta e lui non l’ha accettata. Ed è un peccato, perché Dries avrebbe potuto darci una grande mano”.

Parole che raccontano una verità diversa da quella percepita dai tifosi: non un addio imposto, bensì una scelta difficile, maturata tra riflessioni personali e decisioni professionali.