Dries Mertens destinato a lasciare Napoli: Stati Uniti o Canada nel suo futuro

È ormai notizia quasi di pubblico dominio: Dries Mertens al termine di questa stagione lascerà il Napoli e non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Il belga si aspetta di poter chiudere in bellezza la sua avventura partenopea magari alzando un importante trofeo, ma a prescindere dall’esito a fine stagione lascerà i compagni per trasferirsi altrove.

Ancora non è chiaro quale sarà il suo futuro, giacché ci sono varie squadre interessate, ma al momento l’ipotesi più probabile è quella di un suo approdo negli Stati Uniti dove lo aspetterebbero alcune squadre della MLS così come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Uno svincolato che in questo periodo è corteggiatissimo in America: il futuro di Dries, infatti, potrebbe essere in Mls. E allora, vuole fa’ l’americano. Magari il canadese: fatto sta che la Major League Soccer potrebbe diventare il prossimo campionato di Mertens. Operazione concreta, possibile”

Mertens sembrerebbe aver preso in considerazione quest’ipotesi, ma soprattutto per fare una nuova esperienza di vita e trasferirsi oltreoceano. Stati Uniti o Canada, dunque, nel suo futuro che comunque molto probabilmente non si deciderà a breve.

Attualmente l’esterno del Napoli è focalizzato sui risultati sportivi della sua squadra e sulla sua futura paternità a marzo. Ci sarà poi tempo per fare le valigie, mettere un nuovo timbro sul passaporto e salutare il suo soprannome di “Ciro”.