Apre la porta alla polizia per i documenti, ma in bella vista ha mitraglietta, pistola e droga

Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre è stato arrestato un uomo, cittadino di 36 anni, dopo aver trovato nella sua stanza di hotel un alto quantitativo di droga e delle armi.

ARRESTATO PER DROGA E ARMI – Il tutto è accaduto durante un banale controllo in strada. Erano le 3 di notte quando gli agenti hanno notato l’uomo passeggiare nervosamente davanti all’ingresso di un hotel in via Senigallia, in zona Bruzzano a Milano. La Polizia si è quindi avvicinata a lui per i controllare i suoi documenti.

L’uomo, non parlando bene l’italiano, ha spiegato agli agenti, tramite i gesti e con l’inglese, di seguirlo nella propria camera, dove aveva lasciato il passaporto. Una volta arrivati nella camera del 36enne, hanno trovato in bella vista 356 grammi di shaboo per un valore di 70mila euro , 113 di ketamina, cinque di marijuana e 76 di Ghb. Inoltre, era in possesso anche di una pistola marca Bruni modificata, una mitraglietta Thompson e munizioni.

Il cittadino cinese è stato prontamente arrestato per detenzione di stupefacenti e armi illegali. Queste ultime verranno analizzate dalla Polizia Scientifica per stabilire se sono state utilizzate in passato per commettere altri reati.