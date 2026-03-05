Droni Triton partiti da base NATO italiana: sono diretti verso il Golfo

Movimenti insoliti stanno attirando l’attenzione degli osservatori del traffico aereo militare nel Mediterraneo. Negli ultimi giorni alcuni droni strategici statunitensi MQ-4C Triton sono stati segnalati in partenza dalla base di Sigonella, in Sicilia, per missioni di lunga durata dirette verso il Mediterraneo orientale. Le rotte seguite dai velivoli farebbero pensare a operazioni di sorveglianza che potrebbero estendersi fino alle aree più sensibili del Golfo Persico.

La scelta della base siciliana non passa inosservata. In genere questi droni vengono impiegati molto più vicino al teatro operativo, con schieramenti nelle basi militari degli Emirati Arabi Uniti, in particolare nell’area di Abu Dhabi. Da quelle installazioni è possibile controllare direttamente alcune delle rotte marittime più strategiche al mondo.

Tra i punti sotto costante osservazione ci sono passaggi cruciali per il commercio energetico globale, come lo Stretto di Hormuz, il Golfo di Oman e parte del Mar Arabico. Utilizzare Sigonella per queste missioni significa allungare notevolmente le distanze operative, ma i Triton sono progettati proprio per coprire grandi spazi restando in volo per molte ore consecutive.

Secondo alcune analisi indipendenti, questo possibile cambiamento potrebbe essere collegato alla fase di forte tensione che si respira nell’area mediorientale. In un contesto simile, alcune basi statunitensi situate nel Golfo potrebbero essere considerate più esposte a eventuali minacce.