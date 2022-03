Drusilla Gucci, Chiofalo a La Pupa e Il Secchione: “Sono un po’ gelosa”

Recentemente a parlare della nuova esperienza televisiva di Francesco Chiofalo è Drusilla Gucci, la fidanzata. L’ex naufraga ha commentato la partecipazione di Francesco a La Pupa e Il Secchione Show.

“Sono gelosa” – Come annunciato dalle riviste di gossip e dallo stesso ex tentatore, Chiofalo vestirà i panni del Pupo. Data questa nuova avventura, in molti hanno chiesto a Drusilla cosa ne pensa di ciò. La Gucci ha così risposto alle curiosità degli utenti di Instagram:

“Sono stracontenta per lui, è un programma perfetto per il soggetto in questione. Sono sicura che mi farà divertire un sacco e poi hai visto mai che impara qualcosa e si trasforma in un secchione? L’unica cosa negativa è che non ci vedremo per un bel po’”.

Data la presenza di bellissime Pupe, c’è chi ha chiesto a Drusilla se sia un po’ gelosa di ciò: “Sì, un po’ sono gelosa, ma di lui mi fido. Piuttosto, è bene che siano brave le altre concorrenti, almeno se vogliono arrivare alla fine del programma intonse”.

Anche lo stesso Francesco Chiofalo ha recentemente parlato di Drusilla, parlando nelle IG Stories di lei e della trasmissione: “Drusilla si fida di me. Quel minimo di territorialità nei confronti del proprio partner uno ce l’ha, quindi forse è un pochino infastidita dalla presenza di altre donne nel cast. Ma sa che io sono una persona integerrima da quel punto di vista e che la amo alla follia“.