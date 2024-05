Drusilla Gucci, dura con Chiofalo: “Se cerchi chi ha rovinato il nostro rapporto, guardati allo specchio”

Sembra proprio che la storia d’amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo stia giungendo al capolinea. Nei giorni scorsi, infatti, non è affatto sfuggito il duro botta e risposta social tra i due. Cosa sta accadendo?

CRISI SUI SOCIAL – Il tutto ha avuto inizio dopo l’intervento estetico per cambiare colore degli occhi a cui Francesco si è voluto sottoporre, accompagnato dalla troupe de Le Iene. Questa decisione non è stata affatto appoggiata a Drusilla, con cui l’ex volto di Temptation Island è legato sentimentalmente da qualche anno.

La Gucci si è totalmente dissociata dalla scelta presa dal fidanzato, dicendo la sua attraverso le sue IG Stories. In occasione del compleanno di Chiofalo, l’ex naufraga ha deciso di fargli pubblicamente gli auguri. Ha colto l’occasione, inoltre, per dimostrare la preoccupazione per la salute del ragazzo e la sua delusione per questa scelta.

Successivamente, l’ex volto dell’Isola dei Famosi è tornata sull’argomento, rivelando che l’ultima scelta del fidanzato ha portato i due ad avere l’ennesima e pesante discussione. Queste dichiarazioni, però, non sono affatto andate giù all’ex Pupo de La Pupa e Il Secchione e viceversa.

Nei giorni scorsi, Francesco è tornato sui social e, aiutato da un amico, ha risposto a qualche curiosità dei fan. A chi gli ha chiesto cosa ne pensa delle ultime affermazioni della fidanzata, Chiofalo è andato giù pesante con le parole, arrivando a paragonarla a un hater.

“Sono fortemente amareggiato e perplesso. Questi suoi comportamenti creano delle crepe molto profonde nel nostro rapporto…anche la mia pazienza ha un limite e a tirar troppo la corda, prima o poi si spezza”, ha così concluso l’ex protagonista di Temptation Island.

Davanti a queste ultime dichiarazioni da parte del ragazzo, Drusilla Gucci ha deciso di rispondere. La scrittrice ci ha tenuto a sottolineare come si sia voluta esporre pubblicamente perché l’intervento fatto da Chiofalo è totalmente lontano dai suoi principi, ritenendolo anche superficiale oltre che pericoloso. Infine, la modella ha aggiunto: “Se cerchi chi ha rovinato il nostro rapporto, guardati allo specchio, ce ne hai tanti a casa!”.