Drusilla Gucci, nuovo attacco ad Antonella Fiordelisi: “È inutile parlare…”

Non sembra spegnersi lo scontro social tra Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Dopo la replica dell’influencer, infatti, l’ennesima frecciatina dell’ereditiera non si è fatta attendere.

“È inutile parlare…” – Dopo l’annuncio ufficiale della partecipazione di Francesco Chiofalo a La Pupa e Il Secchione, c’è chi ha chiesto ad Antonella cosa ne pensasse. Come è noto agli amanti del gossip, Lenticchio e l’ex spadaccina sono stati insieme due anni. Davanti alla curiosità degli utenti di Instagram, la Fiordelisi ha ammesso di trovare l’ex adatto al ruolo perché, a detta della ragazza, è una persona vanitosa e fissata con l’estetica.

Le parole di Antonella non sono affatto piaciute a Drusilla, attuale fidanzata di Chiofalo. Davanti alle dichiarazioni dell’influencer, infatti, l’ex naufraga l’ha accusata di avere problemi con il passato da risolvere. Un velato invito, quindi, a non parlare di Francesco.

La replica di Antonella non si è fatta attendere. La modella ha infatti preso in giro l’ereditiera della rinomata casa di moda per il suo tono di voce. Dopo un iniziale silenzio, è arrivata l’ultima risposta di Drusilla: “È inutile parlare di me o cercare di provocarmi…Mi suscita più pathos leggere la lista della spesa”.

Ad essere all’oscuro di questo botta e risposta social è proprio Chiofalo. Il ragazzo, infatti, una settimana fa ha intrapreso la sua nuova avventura televisiva. Nuovo Pupo di questa nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, Francesco si sta facendo apprezzare per la sua solarità e simpatia.