Drusilla Gucci, si scaglia contro Antonella Fiordelisi: “Ha dei problemi da risolvere con il passato”

Dopo aver parlato della nuova avventura televisiva di Francesco Chiofalo, il fidanzato, Drusilla Gucci ha parlato di una delle sue ex fidanzate. Si tratta di Antonella Fiordelisi, con cui l’ex tentatore di Temptation Island ha intrapreso una relazione durata un paio d’anni.

Stando a quanto emerso, alla Gucci non sarebbero affatto piaciute delle IG Stories che l’influecer avrebbe dedicato all’ex fidanzato. Da lì, quindi, le dichiarazioni dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

“Ha dei problemi da risolvere con il passato” – Negli ultimi giorni alla Fiordelisi è stato chiesto il suo pensiero riguardo la partecipazione di Chiofalo a La Pupa e Il Secchione. Secondo Antonella, dietro la cura che Francesco riserva al suo corpo, ci sarebbe dell’insicurezza.

Oltre a evidenziare questo aspetto di Lenticchio, la ragazza ha spostato l’attenzione anche sulle critiche che l’ex ha mosso nei confronti di suo padre. Tutto ciò, però, non sarebbe passato inosservato a Drusilla, portandola ad intervenire.

Ospite a Pomeriggio 5, l’attuale fidanzata di Chiofalo ha preso le difese di quest’ultimo. Riguardo ad Antonella e a quanto dichiarato nelle sue IG Stories, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha dichiarato:

“Non ho niente contro di lei perché non la conosco. Ma è evidente che la ragazza ha dei problemi con il passato che dovrebbe risolvere. Passato è quella cosa che sta alle spalle, forse se riuscisse a fare questo processo farebbe un piacere a tutti”..

Riguardo al presunto tradimento di Francesco alla Fiordelisi, Drusilla Gucci ha ammesso di non temere che ciò accada anche a lei: “Con me non è mai successo. Evidentemente non se lo sapevano tenere…”.