Drusilla Gucci, sull’ultima puntata de La Pupa e Il Secchione: “Sono disgustata”

Dopo qualche giorno dall’ultima puntata de La Pupa e Il Secchione, Drusilla Gucci ha deciso di rompere il silenzio. L’ex naufraga ha infatti commentato quanto accaduto tra Francesco Chiofalo, suo fidanzato ed attuale Pupo, e Malena, nota pornostar.

“Sono disgustata” – Durante la puntata del 12 aprile, l’ospite d’eccezione è stata proprio Malena. Alla porno attrice non sono affatto sfuggiti gli sguardi dei concorrenti, ma qualcuno in particolare ha attirato la sua attenzione. Nell’ultima puntata del programma condotto da Barbara D’Urso, la donna ha voluto far recapitare un video messaggio a Chiofalo.

Nella breve clip la donna ha ammesso di aver notato gli sguardi di Francesco, facendogli una proposta alquanto piccante: “Passa una notte con me”. Davanti alle inaspettate avances della porno attrice, il Pupo ha risposto con la sua solita ironia, tirando in mezzo anche la fidanzata. Il siparietto tra i due, però, non è affatto piaciuto a Drusilla.

Nelle sue IG Stories, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha tuonato contro il fidanzato e Malena: “Ieri sera mi avete chiesto tutti un opinione sulla puntata de ‘La Pupa’ e ho aspettato oggi perché volevo dormirci sopra. Ma come mi sento, non cambia. Sono profondamente schifata e disgustata da quello che ho visto. Sia per come una donna che sa che quell’uomo è fidanzato e fa quello che ha fatto, sia dal comportamento di lui. Ci eravamo detti determinate cose. Io boh, sono veramente schifata. Non mi viene in mente un’altra parola, quindi basta! Per quel che mi riguarda siamo in pausa, sono coerente“.

La Gucci è intervenuto anche a Pomeriggio 5, ribadendo nuovamente di voler prendere una pausa di riflessione con il suo fidanzato. Si è poi scagliata contro Malena, accusandola di averci provato con un ragazzo impegnato. Ha inoltre voluto specificare che:

“E non ho pregiudizi sul lavoro di Malena, ma ci ha provato con Francesco che è occupato. Sono fatta così, non mi piacciono queste cose qui. A me non importa cosa fa Malena di lavoro, ma piuttosto che ci prova con un uomo fidanzato, questa cosa io non la condivido. E sia chiaro che io me la prendo con tutti e due non soltanto con lei. Volentieri verrò a La Pupa e il Secchione Show per parlare con lui”.