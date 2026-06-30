martedì, Giugno 30, 2026
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Due big del Real Madrid svincolati: grande occasione per le big di Serie A, il Napoli ci fa un pensierino?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Real Madrid, fonte Pixabay
Real Madrid, fonte Pixabay

Le grandi occasioni di calciomercato non passano soltanto dai grandi investimenti, ma anche dagli svincolati di lusso. Tra i nomi più interessanti spiccano David Alaba e Dani Carvajal, due campioni che hanno concluso la loro esperienza con il Real Madrid. Profili di enorme esperienza che potrebbero rappresentare un’opportunità importante per diversi club italiani.

Su entrambi i calciatori potrebbero muoversi le big della Serie A. Juventus, Inter, Milan e Napoli avrebbero la possibilità di aggiungere qualità, personalità e mentalità vincente ai rispettivi organici senza dover sostenere costi per il cartellino. Per Carvajal, inoltre, resta viva anche l’attenzione del Como, deciso a proseguire il proprio ambizioso progetto.

Il caso del Napoli merita una riflessione particolare. Il club azzurro ha sempre privilegiato investimenti su calciatori più giovani e di prospettiva, e con Massimiliano Allegri continuerà a vedere in questo verso. L’allenatore, tuttavia, conosce perfettamente il valore dei campioni esperti e sa come valorizzarli all’interno di un gruppo competitivo.

L’esempio più evidente è quello di Luka Modric, gestito con grande equilibrio da Allegri in una fase avanzata della carriera. Lo stesso percorso potrebbe essere riproposto anche con Alaba o Carvajal, due leader capaci di alzare immediatamente il livello tecnico e caratteriale della squadra. Sarà il mercato a chiarire se il Napoli deciderà davvero di puntare su profili di questa esperienza.

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