Due big del Real Madrid svincolati: grande occasione per le big di Serie A, il Napoli ci fa un pensierino?

Le grandi occasioni di calciomercato non passano soltanto dai grandi investimenti, ma anche dagli svincolati di lusso. Tra i nomi più interessanti spiccano David Alaba e Dani Carvajal, due campioni che hanno concluso la loro esperienza con il Real Madrid. Profili di enorme esperienza che potrebbero rappresentare un’opportunità importante per diversi club italiani.

Su entrambi i calciatori potrebbero muoversi le big della Serie A. Juventus, Inter, Milan e Napoli avrebbero la possibilità di aggiungere qualità, personalità e mentalità vincente ai rispettivi organici senza dover sostenere costi per il cartellino. Per Carvajal, inoltre, resta viva anche l’attenzione del Como, deciso a proseguire il proprio ambizioso progetto.

Il caso del Napoli merita una riflessione particolare. Il club azzurro ha sempre privilegiato investimenti su calciatori più giovani e di prospettiva, e con Massimiliano Allegri continuerà a vedere in questo verso. L’allenatore, tuttavia, conosce perfettamente il valore dei campioni esperti e sa come valorizzarli all’interno di un gruppo competitivo.

L’esempio più evidente è quello di Luka Modric, gestito con grande equilibrio da Allegri in una fase avanzata della carriera. Lo stesso percorso potrebbe essere riproposto anche con Alaba o Carvajal, due leader capaci di alzare immediatamente il livello tecnico e caratteriale della squadra. Sarà il mercato a chiarire se il Napoli deciderà davvero di puntare su profili di questa esperienza.