Due club di Serie A su un giocatore del Napoli: ecco di chi si tratta

Non solo mercato in entrata, per il Napoli c’è attenzione anche per quanto riguarda possibili operazioni in uscita di giocatori che vengono ritenuti esuberi o comunque non al centro del progetto. Tra questi, c’è anche il nome di Luca Marianucci, per il quale negli ultimi giorni si è registrato un interesse concreto da parte di Torino e Cremonese.

La gestione dell’emergenza infortuni ha portato Antonio Conte a provare in allenamento a impiegare Marianucci anche in ruoli non propriamente suoi, come quello di centrocampista. Con McTominay ed Elmas costretti agli straordinari e con Vergara ancora un’incognita nonostante le potenzialità, Conte ha sperimentato nuove soluzioni, segnale della fiducia che ripone nel giovane difensore. Tuttavia, la mancanza di minutaggio complessivo resta un fattore determinante nella valutazione del futuro del giocatore.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, sia De Laurentiis sia il direttore sportivo Manna credono fermamente nelle qualità di Marianucci e ritengono che un’esperienza temporanea altrove possa rappresentare un passaggio utile per la sua piena maturazione. La società partenopea sarebbe dunque pronta a considerare seriamente l’ipotesi di un prestito semestrale, con l’obiettivo di permettere al difensore di crescere in un contesto con minore pressione.

In particolare, la Cremonese avrebbe già effettuato i primi sondaggi, forte dei buoni rapporti con la dirigenza del Napoli. Anche il Torino, secondo indiscrezioni, sarebbe in lizza: Petrachi, vicino ad Antonio Conte, apprezzerebbe le qualità del calciatore e potrebbe avvalersi anche dei consolidati rapporti tra il presidente Cairo e De Laurentiis, che favorirebbero una trattativa senza ostacoli.

Dal punto di vista del diretto interessato, Marianucci sembrerebbe favorevole alla possibilità di lasciare temporaneamente Napoli. Il difensore vede in un’esperienza altrove un’opportunità per accumulare minuti, acquisire sicurezza e tornare successivamente in azzurro più preparato e competitivo. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo destino, ma il prestito appare ormai la strada più probabile.