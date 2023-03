Due ex Napoli sofferenti: cosa sta succedendo a Lorenzo Insigne e Rino Gattuso

Lorenzo Insigne non sarebbe felice al Toronto. È questa l’indiscrezione rilanciata dalla Turchia, che svelano come l’ex attaccante del Napoli sarebbe ormai insofferente e starebbe pensando ad un cambio squadra in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Ad interessarsi alle prestazioni sportive di Insigne sarebbe il Galatasaray.

Il club turco, infatti, sarebbe pronto a sfruttare la presenza di Dries Mertens in squadra per convincere l’ex capitano del Napoli. Inoltre, con la squadra turca, Insigne potrebbe disputare ancora una volta la Champions League.

Un altro ex Napoli che non sta passando un bel periodo è Rino Gattuso. L’ex allenatore del Napoli è stato infatti esonerato dal Valencia ed attualmente è senza squadra. Proprio Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli: “Questo Napoli non è solo Osimhen. C’è Lobotka che con me non riusciva ad esprimersi al meglio“.

“Kvaratskhelia? Sembra di rivedere Best. Fa delle cose incredibili, con una leggerezza incredibile. È una squadra che mi entusiasma molto, che gioca un calcio da sogno. Se andrò a Napoli per festeggiare lo scudetto? Io sono un tipo particolare, i meriti se li deve godere l’artefice e non mi piace festeggiare dove non ho fatto nulla. Sono contento perché ho allenato diversi giocatori che sono attualmente al Napoli. Sono orgoglioso di essere stato allenatore del Napoli”.