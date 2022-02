Due inglesi su Koulibaly, il Napoli lavora per il rinnovo

Secondo Nicolò Schira il Napoli sarebbe al lavoro per rinnovare il contratto di Koulibaly, sul calciatore due inglesi

Koulibaly si è laureato campione d’Africa con il suo Senegal. Dopo una Coppa d’Africa esaltante per il giocatore, ora arriva il ritorno a Napoli. La società si sta muovendo per rinnovare il contratto del difensore, per evitare di perderlo prematuramente.

Sul giocatore però inizia già a muoversi il mercato – la vittoria continentale ha portato più visibilità – con più pretendenti al tavolo di trattativa. Dopo le avances di una squadra Italiana, ora secondo Nicolò Schira ci sarebbero anche due Inglesi sul calciatore senegalese.

La Premier League chiama, la Serie A risponde

Sul giocatore c’erano già le voci di un forte interesse da parte della Juventus – non confermato – ma improbabile che Koulibaly possa partire in un’altra squadra di Serie A.

Su di lui ci sono le forti voci della Premier League. Due squadre inglesi vorrebbero il giocatore e stando alle voci d’oltre manica sembrerebbero essere l’Everton e il Manchester United. Entrambe le squadre hanno bisogno di una ventata d’aria fresca e il colosso africano potrebbe fare per loro.

I Toffees puntano a ricostruire e ambiscono a tornare in Europa, mentre i Red Devils puntano a costruire una difesa migliore rispetto a quella attuale. Il reparto arretrato dello United si sta dimostrando non di livello – nonostante gli innesti di Harry Maguire e Raphael Varane – con poca compattezza e scarsa affidabilità. Il futuro del giocatore però sembra a Napoli, con un rinnovo pronto per essere firmato.