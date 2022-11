Due nuovi nomi nel mirino di Cristiano Giuntoli

Il Napoli di Giuntoli sembra intenzionato ad aggiungere nuove forze fresche alla rosa. Due nuovi prospetti nel mirino

Cristiano Giuntoli, lo ha dimostrato, con il tempo ci ha abituati a mostrarsi talent scout sul mercato. Tanti i giocatori giovani arrivati sotto al Vesuvio negli ultimi anni e altri sembrano poter arrivare.

Il direttore sportivo partenopeo avrebbe puntato due giovani talenti del nostro campionato, tanto da aver mandato gli osservatori della squadra a visionarli durante gli ultimi impegni delle rispettive squadre. I due giocatori stanno disputando un’ottima stagione, tanto da aver attratto squadre da tutta Italia.

Chi sono?

I due giocatori in questione sono Tommaso Baldanzi e Lazar Samardzic. Il primo gioca nell’Empoli, il secondo nell’Udinese. Due giocatori così vicini per caratteristiche, ma allo stesso tempo così lontani. Uno ha un fisico un po’ più esile ed è tecnicamente più bravo, l’altro spicca per doti sotto porta.

In questa stagione, però, entrambi stanno mostrando di potersi guadagnare la chiamata di una grande squadra. I due calciatori sono in rampa di lancio, tanto che Empoli e Udinese stanno guardando con attenzione alla possibilità di cederli.

L’Empoli non sembra, però, intenzionato a cedere il giocatore a stagione in corso. L’Udinese sembra aver lasciato la porta aperta, ma a gennaio sarà difficile strappare Samardzic dal bianconero. In estate se ne potrebbe riparlare, ma sarà ancor più complicato vista la possibile concorrenza che già sta occupando la fila per arrivare al giocatore. Su Baldanzi, invece, bisognerà fare i conti con le squadre italiane. Napoli avvertito.