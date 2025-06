Duello di mercato tra Milan e Napoli per un attaccante top: rossoneri ormai defilati

Napoli e Milan, ma non solo, si stanno contendendo Darwin Núñez, l’attaccante uruguaiano del Liverpool. Entrambe le squadre hanno bisogno di comprare un attaccante di livello per rinforzare i propri reparti offensivi in vista della prossima stagione e affiancarli ai già presenti Romelu Lukaku e Santiago Giménez.

Stando a quanto riportato ultimamente da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, però, il Milan sembrerebbe essersi defilato dalla trattativa specialmente per gli alti costi che bisognerebbe sostenere per portare a termine quest’onerosa operazione:

“Vi avevo raccontato in esclusiva come il Milan fosse stato uno dei club che ha chiesto informazioni per Darwin Núñez, oltre al Napoli che è nettamente più avanti. Ma il club di De Laurentiis non ha ancora trovato le basi di un accordo con il Liverpool.”

Per il Milan, nonostante un gradimento alto nei confronti di Nunez, a livello di costi è una pista quasi impraticabile, difficilmente raggiungibile.”

Rossoneri che, insomma, dovranno guardare altrove e cercare un altro attaccante, ma neanche per il Napoli è ancora detta l’ultima parola, anzi. Le richieste dei Reds sono molto alte e non è da escludere che De Laurentiis e Manna preferiscano virare altrove per un’operazione di profilo diverso:

“I due club stanno discutendo ma ad oggi non ci sono passi in avanti in questo senso. Occhio sempre al nome di Lorenzo Lucca per il Napoli.” L’attaccante dell’Udinese rappresenterebbe un’alternativa comunque valida ma a prezzo nettamente più abbordabile per le casse azzurre.