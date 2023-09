Duello saudita per Paul Pogba

In rampa di lancio dalla Juventus dopo non aver superato i suoi problemi fisici ed essere lontano dal suo miglior livello, il mercato saudita appare come un’alternativa per Paul Pogba. Un tempo uno dei migliori centrocampisti del mondo, la Vecchia Signora sta valutando la possibilità di vendere il francese

Nel marzo 2023, Massimiliano Allegri era già rassegnato alla situazione di Paul Pogba alla Juventus: “Pogba? Sono otto mesi che ci facciamo le stesse domande e io ho dato le stesse risposte: quando starà bene, giocherà. Dopo la pausa internazionale avrà bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in forma”.

Arrivato alla Vecchia Signora come parametro zero nel luglio 2022, l’ex giocatore del Manchester United ha giocato solo 161 minuti nella scorsa stagione, fornendo un assist in Europa League. Un rendimento ben lontano dallo stipendio del francese, che guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione.

Partenza in Arabia

La Juventus sta già studiando le opzioni per risolvere la situazione di Pogba nel club piemontese. I bianconeri, liberi dal suo contratto nel 2026, non escludono una partenza di Pogba, come riporta La Gazzetta dello Sport.

E il calcio arabo, il cui mercato dei trasferimenti è ancora aperto, potrebbe essere un grande alleato per la Juventus. Sia l’Al Ahli che l’Al Ittihad hanno mostrato interesse per la situazione di Pogba, un indiscusso sostituto nei piani di Massimiliano Allegri. In ogni caso, i club del Golfo, insieme al Galatasaray, che pure ha tentato di ingaggiarlo, torneranno nella finestra di trasferimenti di gennaio per tentare un ultimo approccio per lui.