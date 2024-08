Dumfries apre al rinnovo, ma potrebbe andare in Premier

Nonostante si stia preparando a firmare un nuovo contratto con l’Inter, Denzel Dumfries continua a pensare a un futuro in Premier League

L’olandese è un punto fermo dei nerazzurri sulla fascia destra da quando è arrivato nel club nell’estate del 2021. Il 28enne è attualmente in scadenza di contratto e molte fonti lo davano in partenza. Negli ultimi mesi, però, l’Inter è riuscita a trovare una svolta nella trattativa con l’entourage del giocatore: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport Dumfries firmerà presto un nuovo contratto che prevede un aumento di stipendio. L’attuale contratto dell’olandese gli frutta 2,5 milioni di euro all’anno.

Tuttavia, il terzino insiste per inserire nel suo nuovo contratto una clausola di uscita relativamente bassa. Come spiega il quotidiano romano, l’ex stella del PSV Eindhoven ha ancora voglia di un futuro in Inghilterra. Per questo motivo, vorrebbe lasciare la porta aperta a un passaggio in Premier League, e una clausola di uscita abbordabile faciliterebbe il passaggio.

Futuro lontano dall’Italia?

Negli ultimi mesi Dumfries è stato più volte accostato sia all’Aston Villa che al Manchester United, ma di recente questi legami sono sfumati perché il giocatore ha scelto di prolungare il suo contratto con i campioni d’Italia. Tuttavia, potrebbero riemergere in futuro, soprattutto se il nuovo accordo dovesse includere una clausola di uscita.

Un’altra nota, la fonte prevede che Dumfries partirà ancora una volta dalla panchina domani sera contro l’Atalanta. L’olandese non ha ancora raggiunto il suo picco fisico dopo il ritorno tardivo dalle vacanze estive. Pertanto, Simone Inzaghi ha dato fiducia a Matteo Darmian con un posto da titolare sulla fascia destra.