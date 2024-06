Dumfries apre alla Juventus: “Non si sa mai”

Denzel Dumfries, stella dell’Inter, ha ammesso che nel calcio nessuno sa cosa gli riservi il futuro quando gli è stato chiesto se potrebbe mai giocare nella Juventus.

La Juve e l’Inter condividono una forte rivalità, e uno dei modi più rapidi per infangare la propria immagine con i tifosi per i giocatori, in uno dei due club, è quello di passare all’altra squadra dopo aver giocato per uno di essi.

Dumfries è in trattativa per firmare un nuovo contratto con l’Inter e sostiene di essere felice nel club milanese. Tuttavia, il terzino è anche aperto sul suo futuro e riconosce di non avere molto controllo sulle svolte che potrebbe prendere.

Futuro fortemente incerto

Parlando della possibilità di unirsi a uno dei maggiori rivali dell’Inter, ha detto, come riportato da Calciomercato: “Se andrei al Milan o alla Juve? Come ho già detto, amo l’Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se, ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andare via”.

Intanto, come raccontato da Sky Sport, l’Inter si sta muovendo per l’eventuale sostituto: “L’Inter si sta muovendo per l’eventuale sostituto. I nerazzurri hanno visionato Matty Cash, terzino polacco dell’Aston Villa seguito anche dal Milan, e Dan Ndoye, esterno svizzero arrivato al Bologna nella scorsa stagione. La priorità in questo momento, però, è Josep Martinez del Genoa come secondo portiere”. C’è poca chiarezza in quello che sarà il futuro della fascia nerazzurra, con i campioni d’Italia che potrebbero ritrovarsi presto a dover sostituire l’olandese se arrivasse un’offerta adeguata.