Dumfries e Inter vicini al rinnovo. Ma occhio alle alternative

La situazione contrattuale di Denzel Dumfries con l’Inter continua a essere un tema caldo nell’ambiente nerazzurro. Con il contratto in scadenza nel 2025, il club e il giocatore stanno negoziando un rinnovo che potrebbe vederlo raddoppiare il suo stipendio attuale da 2,5 milioni a circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Negli ultimi mesi, Dumfries ha mostrato un’ottima forma, contribuendo con gol e assist sia in Serie A che in Champions League. Questo ha spinto l’Inter a voler prolungare il suo contratto fino al 2027, con un adeguamento salariale a 4 milioni di euro netti all’anno. Tuttavia, la richiesta del giocatore è di 5 milioni, creando uno stallo nelle trattative. L’allenatore Simone Inzaghi è ansioso di risolvere la situazione il prima possibile per evitare incertezze nel prossimo futuro.

Nel caso in cui non si trovasse un accordo, l’Inter sta già valutando delle alternative. Matty Cash dell’Aston Villa è uno dei nomi più discussi come possibile sostituto. Cash ha attirato l’attenzione di vari club europei grazie alle sue prestazioni solide in Premier League, e potrebbe essere un acquisto strategico per i nerazzurri in caso di partenza di Dumfries.

Nonostante le difficoltà nelle negoziazioni, Dumfries ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere all’Inter. La sua priorità è continuare il percorso iniziato nel 2021 quando è arrivato per sostituire Achraf Hakimi. Le trattative proseguiranno con l’obiettivo di trovare un compromesso che soddisfi entrambe le parti, mantenendo il giocatore felice e motivato.

Per l’Inter, mantenere Dumfries significa non solo preservare la continuità tecnica ma anche evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero nel 2025. Da parte sua, Inzaghi considera Dumfries un elemento fondamentale del suo sistema di gioco, grazie alla familiarità del giocatore con le dinamiche tattiche della squadra.

La prossima settimana sarà cruciale per le trattative tra Dumfries e l’Inter. Se non si raggiungerà un accordo, il club dovrà attivare immediatamente i piani per un sostituto, con Matty Cash in cima alla lista dei potenziali acquisti. Tuttavia, l’obiettivo principale resta il rinnovo di Dumfries, che continuerebbe a contribuire significativamente alle ambizioni dell’Inter sia in Italia che in Europa.