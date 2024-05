Dumfries e la scelta del club per la prossima stagione

Giocatore fondamentale per il trionfo in Serie A dell’Inter, Denzel Dumfries si sta prendendo un periodo di riflessione per quanto riguarda l’offerta di rinnovo del contratto. Sembra infatti che l’ala voglia tentare la fortuna in Premier League

Simone Inzaghi ha dimostrato di essere il direttore d’orchestra della panchina dell’Inter, squadra vincitrice dello scudetto. La squadra azzurra è riuscita a succedere al Napoli nella bacheca dei trofei di un torneo emblematico che vanta molte potenze del Vecchio Continente.

Per quanto riguarda i piani estivi, i lombardi hanno già avanzato una proposta di rinnovo per Denzel Dumfries (28), che sta valutando. Libero nel 2025, Dumfries si è distinto sulla fascia destra della linea arretrata dell’Inter, che è alla ricerca di un difensore.

Denzel Dumfries è interessato a un trasferimento in Premier League

Secondo le informazioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, l’ala ha chiesto alla sua attuale squadra un po’ di tempo per prendere una decisione. Il motivo è più che ovvio: l’ambizione di Dumfries è quella di approdare al Manchester United, che si sta preparando a un’estate intensa.

Tuttavia, l’olandese non è ancora consapevole della fattibilità di un trasferimento in una squadra di Red Devils che sarà potenziata dall’iniezione finanziaria di Sir Jim Ratcliffe. I nerazzurri cercheranno di convincere il loro pupillo, ma Dumfries avrebbe optato per un trasferimento all’Old Trafford in quanto affascinato dalla Premier League. Questa potrebbe essere un’occasione ghiotta per lui, visto che sono anni che si esprime ad altissimi livelli in Serie A e ora vorrebbe provare ad alzare l’asticella.