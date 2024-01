Dumfries e l’Inter: contratto in bilico e la trattativa che non decolla

Sembra che il futuro di Denzel Dumfries all’Inter sia avvolto da un’incertezza crescente, con il suo contratto in scadenza nel 2025 e le difficoltà nel raggiungere un accordo sul rinnovo contrattuale. L’idea del club nerazzurro è di offrire al talentuoso difensore olandese un prolungamento simile a quello di Federico Dimarco, con cifre intorno ai 4 milioni di euro annui.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa sembra aver subito un brusco rallentamento a causa di divergenze finanziarie. L’entourage di Dumfries avrebbe avanzato richieste superiori ai 5 milioni di euro, creando uno stallo nelle negoziazioni tra il giocatore e il club.

La situazione delicata ha sollevato interrogativi sul futuro del difensore olandese a Milano. Nel caso in cui non si dovesse giungere a un accordo, i nerazzurri potrebbero essere costretti a considerare la possibilità di cedere Dumfries durante la prossima sessione di mercato estiva, così da non ripetere un nuovo “caso Skriniar”. In tal caso, sembra che l’Inter abbia già individuato un sostituto in Emil Holm, esterno destro svedese classe 2000, attualmente sotto contratto con l’Atalanta a partire da questa stagione.

La mossa di optare per Holm potrebbe rappresentare una strategia di rinforzo del reparto difensivo dell’Inter, garantendo una transizione fluida nel caso in cui Dumfries dovesse lasciare il club. Inoltre il club nerazzurra ha già dei sostituti in rosa di spessore, come l’eterno Darmian e il nuovo acquisto Tajon Trevor Buchanan, che ancora deve mostrare le sue qualità in quel di Milano.

La giovane età e il talento di Holm potrebbero integrarsi bene nel progetto nerazzurro, apportando freschezza e dinamismo alla squadra. L’ex Spezia ha avuto diversi problemi fisici (legati soprattutto alla pubalgia) e di integrazione nelle grazie di Gasperini, ma in queste ultime partite ha trovato continuità, sfoderando buone prestazione, come in Coppa Italia contro il Milan che ha rifilato l’assist a Koopmeneirs per il goal del momentaneo 1-1.