venerdì, Novembre 7, 2025
AttualitàCronaca

Stende il bucato sul portone d’ingresso del Duomo di Milano. Denunciato senzatetto

Francesca Panico
Di Francesca Panico
Fonte: profilo Instagram Alessandro De Chirico

Stamattina alcune persone che passeggiavano nel centro di Milano hanno assistito ad una scena surreale.

Vestiti stesi ad asciugare, borse disfatte e una bici per terra davanti al portone d’ingresso del Duomo. Ecco quanto fotografato da alcuni pedoni.

I passanti allarmati subito hanno chiamato le Forze Dell’Ordine. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, si sono ritrovati difronte ad un uomo che stendeva i suoi indumenti proprio davanti alla cattedrale.

Non è la prima volta che il senzatetto, classe 2001, sceglie come posto per il suo bucato piazza Duomo. Anzi, non sono passate neanche due settimane dalla prima segnalazione, avvenuta il 16 Ottobre.

I poliziotti, dopo essere stati minacciati dal ragazzo, nato in Egitto, l’hanno portato all’ospedale San Paolo per sottoporlo ad una perizia psichiatrica.

