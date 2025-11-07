Stende il bucato sul portone d’ingresso del Duomo di Milano. Denunciato senzatetto

Stamattina alcune persone che passeggiavano nel centro di Milano hanno assistito ad una scena surreale.
Vestiti stesi ad asciugare, borse disfatte e una bici per terra davanti al portone d’ingresso del Duomo. Ecco quanto fotografato da alcuni pedoni.
I passanti allarmati subito hanno chiamato le Forze Dell’Ordine. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, si sono ritrovati difronte ad un uomo che stendeva i suoi indumenti proprio davanti alla cattedrale.
Non è la prima volta che il senzatetto, classe 2001, sceglie come posto per il suo bucato piazza Duomo. Anzi, non sono passate neanche due settimane dalla prima segnalazione, avvenuta il 16 Ottobre.
I poliziotti, dopo essere stati minacciati dal ragazzo, nato in Egitto, l’hanno portato all’ospedale San Paolo per sottoporlo ad una perizia psichiatrica.