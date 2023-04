DUOPOP: “Morso sul collo” è il nuovo singolo

“Morso sul collo”, singolo disponibile dal 31 marzo, aggiunge un nuovo tassello alla “saga dell’amore” del DUOPOP: la fotografia cinica e ironica dell’ennesima scommessa sentimentale persa in partenza che non ti lascia più smarrito ma, ironia della sorte, ti fa quasi pensare di essertela un po’ andata a cercare. Il marchio di fabbrica di Dylan e Luca? Ritornelli liberatori e frequenti iniezioni di melodie ricercate che strizzano l’occhio alle migliori sonorità contemporanee.

“Morso sul collo”, singolo dal forte carattere evocativo, ti colpisce con un canto consolatorio e un finale nel quale probabilmente ciascuno di noi si è ritrovato almeno una volta nella vita: oltre a raccontare un momento di prima illusione su universi sentimentali e personali che paiono non incrociarsi, narra la presa di coscienza di qualcosa che finisce anche un po’ per colpa propria. Musicalmente il brano è sostenuto da ritmiche urban e fresche sonorità electro-pop, che nel ritornello sfociano in un contagioso rock-club. “Morso sul collo”, distribuito da ADA Music e prodotto da Luke Giordano e Laurence, è parte del progetto multidisciplinare del duo milanese che ha catalizzato gli interessi di molti giovani professionisti del digitale e del multimediale, facendo confluire molteplici influenze in una squadra creativa, dinamica e affiatata.

BIOGRAFIA

DUOPOP è il binomio musicale composto da Dylan Curcio e Luca Benetta: entrambi artisti milanesi classe 1997, che in seguito a diversi anni di produzioni artistiche disgiunte e una prima collaborazione fortuita molto riuscita, hanno avviato nel 2021 un progetto di più ampio respiro improntato alla sperimentazione di nuove sonorità, con il coinvolgimento di molteplici produttori, artisti e dunque diverse influenze. Alla pubblicazione del primo singolo “Vacanze in Italia”, prodotto nel 2021 da See Maw, sono seguite “Senza Paura” e “Cuore Mio”, singoli che hanno visto la produzione di Luke Giordano. La precedente release del 20 gennaio “Piccola stronza” ha invece visto l’inserimento del DUOPOP nel circuito di distribuzione ADA Music, con l’ingresso del brano nelle playlist Spotify “New Music Friday” e “Scuola Indie”.