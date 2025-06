Duran al Napoli: c’è l’offerta ufficiale

Jhon Duran può lasciare l’Arabia Saudita dopo appena 6 mesi dal suo arrivo. Su di lui c’è Antonio Conte, che ha chiesto a Giovanni Manna di prendere un attaccante di peso per far rifiatare Romelu Lukaku. Per il colombiano serviranno almeno 65-70 milioni, visto che l’Al Nassr ne ha spesi 77 nella sessione invernale di calciomercato

Può arrivare?

Questa sembra essere una suggestione, ma Giovanni Manna avrebbe sondato nell’effettivo Jhon Duran dell’Al Nassr. Al momento, però, questo trasferimento sembra solo un sogno d’inizio estate. Infatti, difficilmente il calciatore si trasferirà anche se dalla Turchia lo danno come partente dall’Arabia Saudita.

I motivi dietro il possibile addio alla Saudi Pro League

Non sarebbe l’unico giocatore a lasciare con così poco preavviso le terre arabe. Infatti, tanti sono coloro che hanno deciso di abbandonare il campionato saudita dopo pochissimo, specialmente per via della voglia di mettersi in gioco o mettersi in mostra per la nazionale. Jhon Duran, per ora, non sembra essere il caso.

Il Napoli ha chances effettive per Jhon Duran?

Le possibilità ci sono, almeno secondo il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu. Secondo lui ci sarebbe stata una prima offerta da parte dei partenopei, che aspettano una risposta. L’impressione è che a meno che non arrivi una pressione forte da parte del giocatore, non ci sarà alcun trasferimento.