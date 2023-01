Dure critiche per Rrahmani

Il difensore Amir Rrahmani non giocava una partita dallo scorso 9 Ottobre in occasione della partita con la Cremonese. Dopo questo lungo periodo di sosta, nella partita di ieri contro l’Inter è tornato in campo. Purtroppo pero il kosovaro ha sbagliato sul gol decisivo dei nerazzurri di Edin Dzeko. La partita difatti è finita 1-0 per i lombardi ed il Napoli ha accorciato le distanze dalle inseguitrici.

Quello di Rrahmani è un errore gravissimo, ha perso l’uomo attirato dalla sfera sul primo palo e così per Dzeko al centro dell’area è stato troppo facile segnare. Ecco i maggiori quotidiani sportivi cosa hanno scritto sul difensore centrale del Napoli: La Gazzetta dello Sport -5: Manca da quasi tre mesi e si vede. Sin dall’inizio patisce gli incroci stretti fra Dzeko e Lukaku. Nell’azione del gol si prende clamorosamente il bosniaco. Forse non era pronto per una sfida così.

Corriere dello Sport -5.5: Non gioca dal 9 ottobre ma Spalletti si fida di lui e lo spinge al duello con Dzeko. La ruggine però non si toglie in una sola partita e nel momento decisivo sbaglia la posizione in area, sbaglia a staccarsi dalla marcatura del bosniaco che lo punisce. Repubblica -5.5: Out dal 10 Ottobre, gioco forza un pò arrugginito.

Corriere della Sera -4.5: E’ la mossa un pò spavalda di Spalletti: recuperato da un lungo infortunio, ci mette un pò a prendere le misure. E Dzeko gli sfugge. Tuttosport -5.5: Spalletti, a sorpresa, lo rimette in campo dopo tre mesi(ultima presenza agli atti il 9 ottobre) ma impiega nulla per togliersi la ruggine di dosso. Sul gol però bocca al movimento di Dzeko.

Insomma un errore troppo limpido quello che grava sul difensore kosovaro. Il Napoli non ha giocato una grandissima partita ma è stato sempre in gara fino alla fine. Ora c’è bisogno subito di rialzarsi per guardare le prossime partite con grande fiducia e positività.