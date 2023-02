Duro intervento su Osimhen, le immagini a fine gara rassicurano i tifosi: nessun problema per la Champions

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha lasciato il terreno di gioco del Mapei Stadium dieci minuti prima del fischio finale. Il mister Luciano Spalletti, infatti, ha deciso di sostituirlo dopo che l’attaccante partenopeo ha subito un duro intervento da parte di un calciatore del Sassuolo.

L’attaccante del Napoli è infatti uscito acciaccato dal terreno di gioco, ma solo per qualche minuto. È bene rassicurare i tifosi azzurri che lo stesso Osimhen non aveva intenzione di lasciare il campo e avrebbe voluto concludere la partita.

Domani per l’attaccante, come il resto della squadra, ci sarà una giornata di scarico in vista della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Victor Osimhen dovrebbe essere regolarmente in campo. Le immagini di fine gara rassicurano i tifosi napoletani sulle condizioni del bomber azzurro.