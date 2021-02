D’Urso contro Remigi: “Mai avuto una relazione con un uomo sposato”

Durante l’ultima trasmissione di Pomeriggio5, Barbara D’Urso ha fatto una dichiarazione contro il suo ex Memo Remigi. Una dichiarazione in diretto contrasto con le “velate accuse” di quest’ultimo. Infatti Remigi ha affermato che la causa della sua separazione, all’epoca, era dovuta proprio alla sua relazione extra coniugale con la D’Urso. Cosa assolutamente negata da lei, ma andiamo con ordine.

“MIA MOGLIE MI CACCIÒ DI CASA” – La dichiarazione del famoso cantante è stata la seguente: «In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo ‘scivolate’, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso. Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983».

Un’affermazione non particolarmente tendenziosa, ma sufficiente a scatenare un’amara risposta da parte della D’Urso contro Remigi.

LA REPLICA DI BARBARA D’URSO – Così, in diretta televisiva quest’ultima si sfoga: «Voglio fare una piccola precisazione. C’è una cosa che mi sta dando fastidio in questi giorni. C’è un signore anziano che peraltro ha appena subito un lutto e gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente. Invece di chiudersi nel suo dolore fa delle interviste. Ha parlato moltissimo di me, di una storia di amore vera, reale. Avevo 19 anni, quindi parliamo di più di 40 anni fa».

Tuttavia: «La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito sua moglie con me – continua la D’Urso – Devo precisare questo perché nella mia vita ho educato in un modo i miei figli. A proposito di figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un giorno, né di quattro anni come quella volta con un uomo che avesse una moglie che l’aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato».