Dusan Vlahovic, nuovo flirt in corso? Ecco con chi sarebbe fidanzato

Dusan Vlahovic è un calciatore serbo, attaccante della Juventus e della nazionale serba. È un periodo molto proficui per il giocatore, il quale ha da poco cambiato squadra, passando dalla Fiorentina proprio alla Juve. Ma non solo… il calciatore classe 2000 potrebbe avere un nuovo amore, vediamo di chi stiamo parlando.

Nuova squadra e nuovo amore

Dopo aver concluso la sua relazione con l’influencer Maria Sole Pollio, l’attaccante starebbe frequentando Carolina Stramare, ex Miss Italia. I due, stando alle segnalazioni giunte in questi giorni, sarebbero più uniti che mai e molto complici. Infatti, la coppia avrebbe trascorso il compleanno di lei insieme.

Stando a quanto raccontato da Novella2000, Vlahovic avrebbe regalato per la sua dolce metà nientedimeno ché un Suv.

Al momento, nulla è confermato pertanto si tratterebbero solo di voci. I due si sarebbero conosciuti prima del trasferimento a Torino del giovane, con molta probabilità nel programma dedicato alla serie B condotto dalla Stramare.

“Fin da piccola ho sentito in casa parlare di Juve, con un padre come il mio non poteva sfuggirmi. In casa avevamo il poster di Del Piero e Buffon su una porta sì e l’altra pure, e la sua suoneria del telefonino era l’inno della Juventus” ha detto la giovane a Sportweek.