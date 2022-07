Dybala: a breve potrebbe decidere del suo futuro

Paulo Dybala, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Sembra che il calciatore recentemente si sia confrontato con il proprio staff per capire come procedere sia in termini di allenamento individuale che per quanto riguarda le carte in gioco sul suo futuro.

In Italia è entrato nel mirino di Napoli e Roma ma attualmente non è in corso nessuna trattativa. Il problema principale, infatti, riguarda le richieste dell’entourage del calciatore che chiede un ingaggio di 6 milioni più bonus, inoltre il Napoli si troverebbe a dover gestire la questione dei diritti di immagine.

In base a quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport la prossima settimana potrebbe essere decisiva in quanto il calciatore potrebbe esprimersi riguardo la propria volontà di aspettare un altro club oppure se abbassare le proprie pretese.