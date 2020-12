Dybala assiste alla disfatta con la Fiorentina dalla panchina: ecco cosa c’è dietro l’esclusione

L'attaccante argentino è stato in panchina per tutti i 90 minuti. Il motivo

Nel crollo casalingo della Juventus contro la Fiorentina il grande assente è stato Paulo Dybala. Il trequartista argentino nonostante il risultato è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, ma in questo caso i rumours sul rinnovo e sul possibile addio non c’entrano.

Dybala non ha preso parte alla sfida con i toscani per problemi di natura fisica. Il trequartista alla vigilia del match col Parma è stato costretto a fermarsi per un fastidio muscolare, saltando la trasferta con gli emiliani, e con la Viola è riuscito ad entrare tra i convocati in extremis.

Nonostante il problema non fosse grave, Dybala si è allenato a parte anche lunedì, lavorando insieme al resto della squadra per circa una ventina di minuti.

Pirlo ha deciso comunque di convocarlo e avrebbe voluto mandarlo in campo nel caso la partita fosse andata diversamente, ma con i bianconeri in svantaggio e in 10 per l’espulsione di Cuadrado gettare in campo un giocatore non al meglio sarebbe stato rischioso.

Nonostante sia rimasto in panchina, Dybala ha comunque sostenuto i compagni fino al fischio finale, mentre altri giocatori sono rientrati negli spogliatoi dopo il terzo gol. A riportare l’episodio è Il Giornale.