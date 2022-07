Dybala attende l’Inter, ma il tempo scorre e la Roma…

Paulo Dybala continua ad aspettare notizie dall’Inter, ma comincia a mancare la pazienza. A sfruttare l’occasione potrebbe essere la Roma

Ormai è da settimane che Inter e Paulo Dybala si ritrovano ad essere ferme. I contatti tra le due sono bloccati da tempo e il calciatore argentino starebbe aspettando notizie dai nerazzurri. Sul giocatore ci sono anche altre squadre, ma la Joya preferirebbe trasferirsi in nerazzurro per via dell’amicizia che lo lega a Giuseppe Marotta.

La pazienza, però, sembra essere vicina all’esaurirsi. Il giocatore vorrebbe sbrogliare la matassa il prima possibile e trasferirsi per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione calcistica. L’Inter non può far nulla per via delle poche notizie relative al discorso Alexis Sanchez, con il cileno che è in uscita e blocca l’entrata dell’argentino.

La Roma potrebbe provarci

A ridere potrebbero essere i giallorossi della Roma, che sembrano poter concretizzare un’offerta da circa 6 milioni complessivi al calciatore ex Juventus. Paulo Dybala vorrebbe circa 6/7 milioni più bonus, ma al momento le due offerte più serie sono quelle del Napoli e proprio della Roma.

Possibile che il giocatore scelga, in ogni caso, una delle due. Lo stipendio non sarà quello richiesto, ma avrebbe l’opportunità di rilanciarsi e sentirsi al centro di un progetto che lo vedrebbe come protagonista. L’argentino continua a trattare ad oltranza con tutte le squadre interessate, ma una risposta potrebbe arrivare molto presto. La Roma punta ad averlo già per l’inizio del campionato, ma ci sarà da attendere. Bisognerà capire chi riuscirà a spuntarla, piazzando l’offerta giusta.