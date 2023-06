Dybala, dalla Spagna: il Real Madrid ci prova

In Italia, il Real Madrid è ancora propenso a pagare la clausola rescissoria di Paulo Dybala. L’argentino potrebbe lasciare la Roma per soli 12 milioni di euro, una cifra più che abbordabile per un Real Madrid che ha appena salutato Karim Benzema e Mariano Diaz

La linea di attaccanti del Real Madrid è destinata a subire un importante rinnovamento durante la finestra di trasferimenti estiva. Per il momento, i Blancos hanno già salutato Karim Benzema, Mariano Díaz e Marco Asensio e dovrebbero accogliere una vecchia conoscenza, il galiziano Joselu (in prestito dall’Espanyol).

Inoltre, i Blancos continuano a lavorare per ingaggiare almeno un secondo attaccante. In questo senso, il nome di Harry Kane (Tottenham) è quello attualmente più chiacchierato, anche se sembra chiaro che nell’agenda della dirigenza sportiva ci sia spazio per altre alternative.

Opportunità di mercato

Infatti, nelle ultime ore è stato riportato che non è escluso che la squadra delle merengues punti a Paulo Dybala. Il 29enne argentino interessa per il suo talento, la sua capacità di segnare (18 gol in 38 partite in questa stagione) e, soprattutto, per il fatto che ha una clausola d’acquisto molto conveniente: 12 milioni di euro.

Il Real considera La Joya un’opportunità di mercato troppo ghiotta per farsela sfuggire. Pertanto, non sarebbe sorprendente se il club giallorosso decidesse di acquistare l’attuale giocatore della Roma, a prescindere dall’esito dell’offerta per il già citato Kane. I giallorossi, però, starebbero lavorando per non far andare via il talento argentino e farlo rimanere almeno un’altra stagione. Il calciatore potrebbe ritrovarsi a firmare un rinnovo.