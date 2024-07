Dybala e Paredes rifiutano le offerte saudite, in arrivo nuovi talenti per i giallorossi

Paulo Dybala e Leandro Paredes hanno ricevuto offerte vantaggiose dall’Arabia Saudita, ma non lasceranno la Roma in estate

Il primo ha rifiutato un contratto triennale con stipendio da 20 milioni di euro dall’Al-Nassr. Il centrocampista ci ha pensato ancora un po’, ma ha deciso di rimanere nella capitale italiana, per la gioia del tecnico Daniele De Rossi, che conta su entrambi per la prossima stagione e vuole aggiungere un terzo argentino, Matias Soulé.

La Roma non ha ingaggiato Enzo Le Fée per sostituire Paredes ed è sempre stata sicura che Dybala sarebbe rimasto. Le trattative per il rinnovo del contratto entreranno nel vivo ad agosto, dopo la scadenza della clausola di uscita da 12 milioni di euro, informa l’Ansa.

Trattativa in corso tra le due parti

C’è interesse reciproco a trovare un nuovo accordo, visto che quello attuale scade nel 2025. Oltre a trattenere due propri giocatori, i giallorossi sono vicini all’acquisto di Samuel Dahl dal Djurgardens. È da tempo l’obiettivo preferito per rinforzare il ruolo di terzino sinistro. Se tutto va bene, si pagherà circa 4,5 milioni di euro, informa il Corriere dello Sport.

L’opzione preferita per l’altra fascia difensiva è invece Lorenz Assignon del Rennes. Il Rennes ha mostrato interesse, ma per ora non ha presentato un’offerta formale, informa Gianluca Di Marzio. La Roma non sembra dunque intenzionata a restare con le mani in mano e potrebbe chiudere vari profili per la prossima stagione. Una cosa è certa: la sensazione è che si vuole offrire il miglior calcio possibile ai tifosi giallorossi.