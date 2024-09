Dybala: “Ho rifiutato l’Arabia Saudita per continuare a vestire la maglia dell’Albiceleste”

L’estate di Paulo Dybala è stata piena di speculazioni e incertezze, ma il fuoriclasse argentino ha ora rivelato le ragioni che lo hanno spinto a rimanere con la Roma e a rifiutare un lucroso trasferimento al club saudita Al Qadsiah

La sua decisione di rimanere in Serie A ha già dato i suoi frutti, visto che ha segnato nella vittoria per 3-0 dell’Argentina contro il Cile nelle qualificazioni ai Mondiali, indossando l’iconica maglia numero 10 in assenza di Lionel Messi.

Parlando a TycSports (via TMW) dopo la partita, Dybala ha espresso la sua felicità e le motivazioni alla base della sua scelta: “Uno dei motivi per cui non sono andato via era perché volevo continuare a indossare la maglia dell’Argentina. Mi sento giovane, mi sento bene fisicamente e voglio continuare a lottare sia per la Roma che per la Nazionale”.

Dybala parla della situazione in campo

L’attaccante 29enne ha riconosciuto la forte concorrenza per i posti nella squadra argentina, ma è determinato a lasciare il segno. “Sappiamo che non è facile perché la concorrenza è molto alta e ci sono molti giocatori con la voglia di vincere. Quando tocca a me, do il 100%”, ha dichiarato Dybala.

Il suo gol contro il Cile, mentre indossava la maglia numero 10 solitamente indossata da Messi, è stato una testimonianza della sua importanza per la Nazionale. Ha anche convalidato la sua decisione di dare priorità alla sua carriera internazionale rispetto a un trasferimento potenzialmente redditizio in Medio Oriente. Ora è concentrato su tutto quello che potrà conquistare in questa stagione.