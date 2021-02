Dybala, il ginocchio preoccupa: rischio intervento

L'argentino è volato in Spagna per un consulto. Possibile operazione o terapia conservativa

Juventus in ansia per le condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino nella giornata di ieri è volato in Spagna per un controllo dal dottor Cugat volto a verificare le condizioni del ginocchio, ma dalle indiscrezioni trapelate non arriverebbero buone notizie.

Dybala è ai box da oltre 40 giorni a causa di lesione di basso grado del collaterale mediale, inizialmente i tempi di recupero erano di 2/3 settimane, ma volta per volta il rientro è stato posticipato in virtù del persistente dolore al ginocchio.

Stando a quanto riporta stamani Repubblica, il consulto con il dottor Cugat lascerebbe aperta ogni strada. Al momento le ipotesi sono due: trattamento conservativo o intervento chirurgico.

Il consulto dovrà risolvere proprio questo dilemma. Dybala vuole tornare in campo al più presto e sottoporsi ad un’operazione rischierebbe di compromettere la seconda parte di stagione.

In queste ore la società, il giocatore e i medici valuteranno con attenzione la strada tra prendere. Vedremo come si deciderà di proseguire.