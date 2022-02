Dybala, il momento della verità è arrivato. Rinnovo o via a zero?

Per Paulo Dybala siamo arrivati al mese decisivo per conoscere il suo futuro. La Juventus proverà a tenerlo

Il mercato di Gennaio è finito e la Juventus è riuscita a far fuoco e fiamme. La Vecchia Signora ha sistemato la squadra, riuscendo nell’impresa di vendere Bentancur e mandare in prestito – con diritto trasformabile in obbligo di riscatto – sia Kulusevski che Ramsey. Il difficile arriva ora con i vari rinnovi, su tutti quello di Paulo Dybala.

Se il mercato invernale ha portato colpi spumeggianti – come i 70 milioni più bonus per Vlahovic e i 5 più bonus per Zakaria – ora la vera rogna sarà mantenere già chi è in organico. Paulo ama la Juventus e la Juventus ama Paulo, ma ora tutto potrebbe cambiare.

Le offerte estere e il rischio di non rinnovare

Nonostante l’amore reciproco provato da ambo le parti, il rinnovo non sembra così facile. La Juventus vorrebbe abbassare l’offerta d’ingaggio proposta a Dicembre – 8 milioni più bonus che avrebbero portato la parte fissa a divenire di almeno 10 – e il tutto non sembra aver lasciato contento l’Argentino.

Jorge Antun è dal 26 Gennaio registrato ufficialmente in Italia come agente e il tutto potrebbe dare una mossa alle trattative, ma attenzione alle offerte. Dall’estero primariamente, con il Manchester City che avrebbe già offerto 10 milioni al giocatore e lo preleverebbe a zero. Mentre in Italia – meta preferita da Paulo – ci potrebbe essere l’Inter.

Giuseppe Marotta è un grande estimatore della Joya e ha già provato in passato a portarlo in nerazzurro, ma senza successo. Per ora non ci sono offerte dichiarate, ma il mercato è strano e Dybala potrebbe finire per “tradire” la sua Signora.