Dybala, il rinnovo tarda e spunta anche l’ombra del PSG

Dybala e la Juventus sembrano tentennare per quanto riguarda il rinnovo. I francesi potrebbero inserirsi nella trattativa

Quel che sembrava essere già fatto, quel rinnovo già tanto decantato, tra Juventus e Paulo Dybala sembra rallentare giorno dopo giorno. Se nell’ambiente filtra ottimismo, si continua comunque a vedere un rimandare continuo per la data di ufficializzazione del prolungamento di contratto dell’argentino.

Si era partiti con un “dopo Natale si fa tutto”, salvo poi ritrattare e vedere un “dopo Capodanno sarà tutto ufficiale”. Ora, però, la data di rinnovo sembrerebbe essere slittata ulteriormente. Si parla addirittura della possibilità di avere un rinnovo a Febbraio.

Le perplessità bianconere e il mercato

La Juventus sembrerebbe esser restia a rinnovare alle cifre precedentemente proposte. Paulo Dybala è un giocatore dal talento cristallino, ma vale davvero la pena investire di 10 milioni annui di stipendio, per un giocatore così discontinuo fisicamente? Questa è la domanda che passa da giorni nell’ambiente bianconero, con l’argentino che a Febbraio potrà però già firmare per qualcun’altro. Il mercato, lo si sa, non aspetta nessuno e le sue vie sono innumerevoli.

A trarne beneficio e ad imboccare la via che porta a la Joya potrebbe essere il Paris Saint Germain, che quest’estate perderà quasi sicuramente Mbappé a zero. Paulo Dybala potrebbe divenire il suo sostituto. I Francesi lo preleverebbero a zero, potendogli garantire uno stipendio bello corposo e magari anche superiore a quanto richiesto a Torino. Nulla è scritto, ma la Juventus e Dybala dovranno accordarsi in fretta se vogliono proseguire insieme.