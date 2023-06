Dybala in pressing con la Roma per prendere Morata

Secondo voci recenti, Paulo Dybala starebbe chiedendo con insistenza alla società giallorossa l’acquisto dell’ex compagno di squadra Alvaro Morata

Nonostante il continuo pressing su Gianluca Scamacca, la Roma non sembra essere intenzionata a cedere alle richieste del West Ham. Gli inglesi, infatti, vorrebbero vendere il giocatore solo a titolo definitivo e non in prestito con riscatto a determinate condizioni come vorrebbero i giallorossi. Sullo sfondo c’è il Milan che potrebbe comunque provarci, anche se la sensazione è quella che alla fine il calciatore possa anche restare in Inghilterra.

Il calciatore che, però, potrebbe fungere da opzione utile sia per Milan e Roma, oltre che per l’Inter, sembra essere Alvaro Morata. Lo spagnolo è sempre più in uscita dall’Atletico Madrid tanto che basterebbero circa 10-15 milioni per poterlo portare via. La pista, però, è difficile. Se dovesse specialmente inserirsi la Juventus, ci sarebbe difficoltà nel prendere il giocatore per le altre squadre.

Dybala in pressing

In tutto ciò, Paulo Dybala starebbe facendo pressione sui dirigenti della Roma affinché prendano l’ex compagno dei tempi della Juventus. Il rapporto tra i due resta strettissimo, tanto che la Joya lo vorrebbe a tutti i costi con sé. I due, infatti, hanno condiviso le varie avventure in bianconero per anni e anni.

Un rapporto solidissimo, che potrebbe ora riproporsi nella capitale sponda giallorossa. Per ora Morata non ha dato il proprio consenso ad un trasferimento, ma nel caso ci fosse l’occasione di tornare in Italia potrebbe anche decidere di ritornare per un’ultima grande avventura dentro i nostri confini.