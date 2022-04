Dybala in rotta con la Juve è sempre più vicino all’Inter, e per Lautaro…

Il fatto che Dybala lascerà la Juventus, purtroppo per i tifosi bianconeri, è ormai cosa certa. Ma questo potrebbe non essere l’unico dispiacere: la possibilità che vada all’Inter, infatti, è sempre più concreta.

A dirlo è Alfredo Pedullà, che tramite il suo sito ha affrontato il punto d’avanzamento della trattativa per il passaggio della Joya in nerazzurro a parametro zero.

“Dybala vuole l’Inter e sa di essere perfettamente ricambiato. Non ha tanta voglia di lasciare l’Italia e la Serie A, altrimenti avrebbe risposto a chi ha già bussato timidamente, oppure no (indizi su Newcastle, Tottenham e Atletico Madrid)”, dice Pedullà.

“Lascerebbe la Serie A soltanto se l’Inter gli dovesse dire no, invece il feeling è assolutamente ricambiato. Certo, conterà il resto e non c’è fretta. Non gli piace molto la Premier League, altrimenti a settembre 2019 non ci avrebbe pensato due volte dinanzi alla proposta del Manchester United che aveva raggiunto l’accordo con la Juve. Per l’Inter è più di un’opportunità, quasi un assist da cogliere. Una situazione che non è più legata a Lautaro Martinez, nel senso che i nerazzurri procederebbero a prescindere. A maggior ragione se Lautaro avesse una di quella tre squadre che hanno già tentato Dybala.

Lautaro oggi è felice, qualche tempo fa era più inquieto. L’Inter ha deciso di mettersi alla finestra, un’offerta irresistibile verrebbe presa in considerazione. Anche se nessuno può dirlo ora, con una corsa scudetto rilanciata e con ambizioni di aspettare. Ma Dybala aspetta e l’Inter è felice di essere attesa dalla Joya”, scrive Pedullà.