Dybala-Inter, accordo vicinissimo

Paulo Dybala e l’Inter sembrerebbero essere vicinissimi. Il calciatore argentino potrebbe trasferirsi a zero nella prossima estate

E’ una notizia che di certo non farà piacere ai tifosi bianconeri. Paulo Dybala sembrerebbe essere vicinissimo al vestire il nerazzurro dell’Inter, nella prossima stagione. Il calciatore argentino potrebbe dunque lasciare Torino per accasarsi alla Milano di una delle acerrimi rivali bianconere.

La trattativa sembra essere definita, con Paulo Dybala e il suo entourage che starebbero dando priorità al campionato italiano. Sul giocatore ci sarebbero altre squadre ma – a quanto pare – la volontà sarebbe di restare in Serie A.

Il contratto

Lo stipendio che Dybala andrebbe a percepire all’Inter sarebbe di circa 6 milioni, inferiore alle cifre che giravano mesi fa riguardo all’offerta bianconera. C’è però da dire che, al momento, si sa che sia la Juventus ad aver preferito concludere il rapporto con il giocatore.

Dybala – secondo voci – verso fine 2021 chiedeva uno stipendio di almeno 10 milioni di euro. Cifre insostenibili per il nuovo stile societario bianconero, che si sarebbe spinto solo fino agli 8 più bonus. La trattativa si è ritrovata ad andare in stand-by per fin troppo tempo, fino ad arrivare al deraglio di oltre un mese fa. Il calciatore lascia parecchio malcontento dietro di sé, visto anche il numero 10 e la fascia di capitano vesisti in questa stagione. Molti dei tifosi bianconeri si stanno scagliando contro di lui sui social, per via del tradimento ritenuto di troppo per loro. Dietro il dolore dei tifosi juventini ci sarebbe anche il fatto che alcuni grandi del passato hanno vestito quella gloriosa numero 10, che ora si ritroverà ad avere un ricordo più sporco – per i tifosi – a causa dell’argentino.