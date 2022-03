Dybala, l’Atletico Madrid è interessato

L’Atletico Madrid si inserisce nella lista delle squadre interessate a Paulo Dybala. Settimana decisiva per il rinnovo dell’argentino

Stasera si giocherà il ritorno di Champions League della Juventus contro il Villareal. La sfida contro gli spagnoli sarà un crocevia per la stagione bianconera, sia sul campo che non. La Juventus non si nasconde e ha ambizioni di vittoria finale, ma fuori dal campo monta la questione legata a Paulo Dybala.

Il calciatore argentino, il suo entourage e la società bianconera si incontreranno proprio dopo l’incontro di stasera. Un incontro che si è visto posticipato al dopo Champions League, proprio per evitare di deconcentrare l’ambiente.

L’Atletico Madrid ci prova

Protagonista di una vittoria all’Old Trafford è l’Atletico Madrid. Riuscito ieri nell’impresa di eliminare il Manchester United di Cristiano Ronaldo, grazie ad un gol di Renan Lodi. Passato e possibile futuro per la Juventus in questa partita, con CR7 grande ex bianconero e Renan Lodi puntato per il post Alex Sandro.

La partita di ieri si tinge di bianconero anche per il mercato, con Paulo Dybala che è nel mirino dei colchoneros. Gli spagnoli sarebbero pronti ad offrirgli un ingaggio da 8-9 milioni a stagione, risparmiando su alcuni ingaggi top. L’argentino ha già ribadito di voler dare precedenza ai bianconeri, reo del voler provare a restare a Torino il più possibile.

La Juventus ha altri discorsi in atto con l’Atletico Madrid. Come detto, si parla da tempo di un interesse per Renan Lodi. Il brasiliano ha segnato il gol vittoria degli spagnoli e la Juventus lo vorrebbe per sostituire il partente Alex Sandro. Da decifrare anche la questione Alvaro Morata, con i bianconeri che vorrebbero ridurre la spesa per il riscatto.